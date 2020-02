Verheyen pleit voor meer overleg vooraf en moedigt Preud'homme aan vooral zichzelf te blijven

Michel Preud'homme is de eerste trainer in onze competitie die geschorst zal zijn wegens het verzamelen van vijf gele kaarten. Het verhaal van de Standard-coach kwam ook aan bod 'Extra Time' en Gert Verheyen deed er zijn zegje over.

Verheyen denkt dat er vooral meer voor de match met mekaar gesproken moet worden. "Als arbiters vooraf zeggen: 'Michel, we weten dat het soms moeilijk is om u in te houden, maar rustig aan', dat is toch heel anders. Als ze dat wel doen, ben je wel verwittigd. Dan kunnen ze zeggen: we hebben straks met mekaar gesproken en je was akkoord. Dat is een andere benadering."

Preud'homme heeft wel een tijdje geprobeerd om zich meer op de achterhoede te houden. Daar is Verheyen dan ook weer geen voorstander van. "Dat doet de ploeg geen goed. De spelers kennen u zo, ze verwachten dat zo. Het is ook iets dat hen sterk maakt."

De vierde refs accepteren heel veel

Terwijl de ex-trainer van Oostende wel voor een strengere bestraffing van coaches of assistenten is, zeker als het gaat over het constante inpraten op de vierde ref. "De vierde refs zijn dat ook al zo gewend ondertussen, die kijken daar niet meer van op. Die accepteren best heel veel. Ook daar kun je strenger op zijn. Je hoeft die aanzet allemaal niet de accepteren."