Geen vol bezoekersvak in Gent door... het Coronavirus.

Het bezoekersvak van de Ghelamco Arena zal donderdag tegen AS Roma niet zo vol zitten als aangekondigd. Door de uitbraak van het Coronavirus zullen er veel Romeinen thuis blijven.

Ongeveer 1000 supporters werden er aanvankelijk in Gent verwacht voor de return van de Europa League-wedstrijd. Maar nu het Coronavirus in Italië is uitgebroken, zullen dat er veel minder zijn. De treinen tussen de stad Rome en de luchthaven van Bergamo, vanwaar veel supporters vertrekken, zijn namelijk afgelast.

Andere alternatieven zijn dan weer te duur, waardoor veel supporters thuis zullen blijven. Bijkomend zijn de supporters ook bang dat ze bij een terugkeer tegengehouden zullen worden of in quarantaine moeten gaan.

In de Italiaanse Serie A worden al minstens 6 wedstrijden achter gesloten deuren gespeeld door het Coronavirus. Ook de topper tussen Juventus en Inter Milan zal zonder supporters gespeeld worden