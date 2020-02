Gent heeft eerste (veel te laag) bod te pakken voor goudhaantje

Jonathan David is grof wild op de transfermarkt. De twintigjarige Canadees zal de kassa van AA Gent ongetwijfeld doen rinkelen als het tot een transfer komt. Een eerste bod heeft Gent al ontvangen van FC Porto.

Maar volgens SkySports zou de Portugese club te weinig geboden hebben voor Jonathan David. Gent zou een bod van 6 miljoen euro gekregen hebben voor de huidige gouden stier, terwijl de club op een veel hoger bod mikt.

De directie van Gent zal David niet laten gaan onder de 20 miljoen euro, meer dan het drievoudige dan wat Porto geboden heeft. Dat is ook voor Porto veel geld. Daarom zullen ze morgen afzakken naar de Ghelamco Arena om de aanvaller van dichtbij te kunnen volgen in de Europa League-confrontatie tegen AS Roma.