Twitteroorlog tussen Kortrijk en Zulte Waregem gaat onverminderd verder: Dury mistelt zich en de prikjes volgen meteen

De inzet in de derby tussen Zulte Waregem en KV Kortrijk is er altijd eentje met de nodige hoogspanning. Dat is nu niet anders, want de belangen zijn groot. Essevee is nog in de running voor een ticket voor play-off 1 en wil absoluut vermijden dat KVK voorde zevende opeenvolgende keer wint.

Al enkele op dagen voor de ontmoeting op het veld werd de strijd aangewakkerd op de sociale media. Beide ploegen deelden wat plagerige prikjes uit aan elkaar zonder over de schreef te gaan. Vrijdag blikte Francky Dury, de trainer van Zulte Waregem vooruit op de Vlasico en daarin mistelde hij zich. "Natuurlijk ken ik het verhaal van zes op een rij, maar wij hebben in het verleden ook al vijf keer na elkaar van hen gewonnen", zei hij. Tussen die vijf overwinningen zat ook nog een gelijkspel en het duurde niet lang voordat de Kerels hem daarop wezen. Een reactie van Essevee bleef niet lang uit. Een sneer richting het blanco verleden van KV Kortrijk op het Europese toneel. Laat de spelers het zaterdag maar gewoon in het Regenboogstadion uitvechten... Beste voetbalvrienden, tussen onze 5 overwinningen zat inderdaad een gelijkspelletje. Een administratief foutje is snel gemaakt als je vijf dagen later @ogcnice ontvangt in de @EuropaLeague



Groetjes en tot morgen, Francky — SV Zulte Waregem (@ESSEVEELIVE) February 28, 2020





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Zulte Waregem - KV Kortrijk live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00 (29/02).