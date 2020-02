René Weiler blikt terug op kritiek die hij bij Anderlecht kreeg: "De fans die ons bij 0-0 uitfloten, wat hebben ze nu te zeggen?

René Weiler is intussen aan zijn tweede club toe sinds zijn vertrek bij Anderlecht. Onder de Zwitser vierde paars-wit zijn laatste landstitel en sindsdien gaat de club door een moeilijke periode.

Bij la Dernière Heure blikte René Weiler terug op zijn periode bij Anderlecht. "In het voetbal telt alleen het heden. Met traditie kom je niet ver. Het voetbal evolueert, maar wat blijft is dat er resultaten worden geëist", aldus de Zwitser die in bij paars-wit na een nederlaag nog verkondigde dat je met traditie en geschiedenis geen goals scoort.

Verantwoordelijkheid fans

Die uitspraak werd hem overigens niet in dank afgenomen bij de club. "Sommige fans zijn medeverantwoordelijk voor de huidige situatie. De fans die ons uitfloten toen het nog 0-0 stond, wat hebben ze nu te zeggen", vroeg hij zich af.

Weiler heeft het niet makkelijk gehad met het feit dat hij de laan werd uitgestuurd bij de recordkampioen. "Ik wou revanche nemen op de personen die me bekritiseerden en zo het grote ongelijk van Anderlecht bewijzen. Maar dat was nergens voor nodig", zei de trainer die met Al Ahly op weg is naar de titel in het Egyptische kampioenschap.