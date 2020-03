12 op 12! Half het mirakel is al voltrokken: Cercle Brugge pakt drie platina punten tegen AA Gent

Waarom platina in de titel? Wel, omdat dit tien keer duurder is dan goud. En dat het belang van de driepunter tegen AA Gent voor Cercle Brugge ook tien keer belangrijker is dan normaal. Het zou wel eens kunnen betekenen dat ze volgende week zeker zijn van de redding.

Hoe zouden ze bij Oostende en Waasland-Beveren naar de match gekeken hebben? Dat moet toch een gruwel geweest zijn? Na 24 seconden zagen ze hun rechtstreekse concurrent al op voorsprong komen. En in de daaropvolgende 20 minuten zagen ze hen toch wel vrij indrukwekkend spel ontwikkelen tegen de nummer 2 in de vaderlandse competitie.

Mentaliteit

Dit Cercle Brugge speelt het beste voetbal van de drie degradatieklanten. Vraag het maar aan de Buffalo's. Bernd Storck heeft een onwrikbaar blok neergezet dat voor elkaar door een vuur wil gaan. Vooral die cohesie is opmerkelijk, want daar was begin dit seizoen niets van te zien. Een huurlingenleger dat geen voeling had met de Vereniging. Tja, is dat even veranderd.

Niet dat Gent geen kansen had, maar David, Depoitre en Chakvetadze vonden telkens een groen-zwarte verdediger op hun weg of een heel sterke doelman Moser. Nog zoiets: ze panikeren niet onder vuur. Als we van Oostende waren, zouden we het toch maar niet op de laatste speeldag laten aankomen. Of hopen dat Moeskroen volgende week zijn taak doet tegen Waasland-Beveren.

Afgekeurde goals

We waren nog maar net terug op onze plaatsen of Gent stond al gelijk. Of toch niet. Ngadeu bleek de bal met de arm geraakt te hebben. Gent begon dan maar aan een belegering zonder veel succes. Cercle gaf een masterclass verdedigen en lopen weg. Toen Hoggas en Hotic moe bleken, greep Storck meteen in en haalde de twee naar de kant voor twee frisse krachten. Dit was op het uur hé!

Cercle leek zelfs op voorsprong te komen na een snedige counter, maar het tweede feestje op twee weken tijd van De Belder ging niet door na VAR-tussenkomst voor buitenspel. Matchwinnaar was echter Lennart Moser. De Duitser haalde nog een paar sterke reddingen boven.

Als Cercle volgende week hetzelfde of beter doet dan Waasland-Beveren zijn ze sowieso gered. Dan kunnen ze zelfs de laatste match tegen Oostende op het gemakje afwerken. In ieder geval hebben ze zichzelf een heel mooi cadeau gedaan met die 12 op 12.