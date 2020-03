Sporteconoom Trudo Dejonghe resoluut: "Er is slechts plaats voor 1 professionele club in het Waasland"

De rivaliteit tussen Waasland-Beveren en Lokeren is groot. Toch is er maar plaats voor een professionele club in het Waasland. Dat zegt sporteconoom Trudo Dejonghe in een gesprek met TV Oost. De clubs vissen in dezelfde (kleine) plas aan sponsors, met alle gevolgen vandien.

"Het Waasland is een kleine regio, met daarin relatief veel ploegen die uitkomen in het nationale voetbal", steekt Dejonghe van wal. "Die clubs steken elkaar de loef af." De oplossing voor Trudo Dejonghe is -op papier althans- heel simpel en duidelijk. "Een fusie. Dat zal er moeten komen als men in het Waasland nog een ploeg wil hebben die in de middenmoot van 1A kan meedraaien." "Er is slechts levensvatbaarheid voor één professionele club in het Waasland. Nu strijden twee clubs voor dezelfde sponsors, waardoor hun budgetten niet opwegen tegen die van concurrenten."