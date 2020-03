13 maanden na het ontslag van Nigel Pearson: OHL speelt promotiefinale en Arsenal slaakt een zucht van opluchting

Vandaag, dinsdag 3 maart, is het dag op dag 13 maanden geleden dat Nigel Pearson de rekening gepresenteerd kreeg voor de mindere resultaten. De Engelse trainer moest OHL weer naar 1A loodsen, maar onder hem moest de club strijden tegen de degradatie. Inmiddels gaat het beter met beide partijen.

Ten eerste langs de kant van Oud-Heverlee Leuven. Na het ontslag van Pearson werden het duo Frank Vercauteren - Vincent Euvrard aangesteld en zij slaagden erin om de Vlaams-Brabanders in eerste klasse B te houden. De club eindigde als voorlaatste in de reguliere competitie en na halvering van de punten won het zelfs de play-down.

De club versterkte zich gericht en ging verder op het elan dat Vercauteren en Euvrard in de ploeg hadden gebracht, ook toen eerstgenoemde werd weggeplukt door Anderlecht. De eerste periodetitel was een feit en straks strijden ze in een finale tegen Beerschot om een plek in eerste klasse A.

Voor Nigel Pearson duurde het nog tot december 2019 vooraleer hij weer aan de slag ging. Niet zo maar ergens, meteen terug naar de Premier League, waar hij eerder al aan het roer stond bij Leicester City. Bij Watford volgde hij Quique Flores op. De Hornets stonden toen alleen laatst met acht punten.

Sinds vorig weekend staat de club niet langer op een degradatieplaats, dankzij een overwinning tegen Liverpool. Het straffe is dat het pas de eerste competitienederlaag en pas het tweede puntenverlies is van de Reds. Alleen Manchester United wist de manschappen van Jürgen Klopp van een zege te houden dit seizoen.

Bij het laatste fluitsignaal van Watford - Liverpool klonk er op hetzelfde moment een kreet van opluchting. Liverpool was aardig op weg om de prestatie van Arsenal in het seizoen 2003/04, de Invincibles, te evenaren; een heel seizoen zonder nederlaag. Dankzij Pearson en de zijnen is dat nu niet langer mogelijk. Benieuwd hoe een kreet van opluchting klinkt in het Engels?

Phew...— Arsenal (@Arsenal) February 29, 2020