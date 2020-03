Oud maar absoluut nog niet versleten: KV Mechelen en De Camargo praten over nieuw contract

Igor De Camargo is ondanks zijn 36 lentes nog niet versleten. Dat heeft de Belgische spits met Braziliaanse roots al meermaals bewezen. KV Mechelen wil nog wat langer op zijn ervaring rekenen.

Igor De Camargo ziet zijn contract aan het einde van dit seizoen aflopen bij KV Mechelen, maar een einde van zijn passage bij de club zal het wellicht niet betekenen. Volgens Gazet van Antwerpen zat de 36-jarige spits dinsdag met het clubbestuur samen om over een nieuw contract te praten. Beide partijen zouden overigens hetzelfde tegenover een verlengd verblijf staan; positief.

De Camargo arriveerde bij de club in de zomer van 2018, toen de club net naar eerste klasse B was gedegradeerd. Dat verblijf in de Proximus League bleef beperkt tot een seizoen en daar had de kopbalsterke aanvaller absoluut zijn aandeel in. Ook in het huidige succesverhaal van de promovendus draagt hij nog meer dan zijn steentje bij. KVM staat op een zesde plaats en De Camargo scoorde al negen keer.