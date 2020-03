Interview Ex-Antwerpspeler Alan Tate geeft aan wie de moeilijkst te bekampen tegenstander was in Jupiler Pro League

Alan Tate was in het begin van deze eeuw even actief bij Antwerp in de Belgische competitie. Hij heeft vooral de koude onthouden van zijn avontuur in België, maar liet zich ook uit over zijn tegenstanders.

"Ik volg Antwerp nog steeds op de voet. Als ik kan, kijk ik naar de wedstrijden, maar ik volg ze zeker in het klassement.", aldus Alan Tate. "Ik had toen graag langer gebleven, maar dat kon niet." "Ik denk niet dat de supporters me nog zouden herkennen. Het is al bijna twintig jaar geleden. Maar ik ben wel zelf nog supporter van Antwerp, ze doen het goed." Lof voor Sonck We vroegen aan Tate ook wie de beste speler was waar hij tegen speelde: "Wesley Sonck. Hij was écht heel erg sterk en scoorde eens dertig goals in een seizoen. Mijn tweede match was tegen Genk en tegen iemand van zo'n klasse spelen was onvergetelijk." "Het is ook impressionant dat Igor De Camargo nog steeds voetbalt. En Alin Stoica van Anderlecht was ook heel goed."