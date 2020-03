De Camargo verbindt zijn lot tot zijn 38e bij Malinwa

Igor De Camargo heeft zijn contract met een jaar verlengd bij KV Mechelen. De Brazilaans-Belgische spits zal dus nog minstens tot zijn 38 op het hoogste niveau voetballen in België.

De Camargo heeft al heel wat watertjes doorzwommen in zijn carriere. Van Heusden Zolder tot bij Apoel Nicosia in Cyprus. Maar de Braziliaanse Belg heeft één constante: overal waar hij komt, scoort hij. Dat hebben ze in Mechelen ook door, De Camargo is dit seizoen al goed voor 9 doelpunten en 1 assist. Ze willen hem dus nog niet laten gaan en verlengen zijn contract met een seizoen.

Opvallend: De Camargo zal de gevleugelde leeftijd van 38 jaar hebben als zijn contract afloopt. Om het record van oudste speler in de Jupiler Pro League van Timmy Simmons af te pakken, zal hij zijn voetbalschoenen nog lang niet mogen opbergen.