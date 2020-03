Ajax stapelt de nederlagen op na boerenjaar, competitie is enige redmiddel

Ajax gooide vorig jaar hoge ogen in de Champions League en zit nu in een flinke dip. De hoofdstedelingen zijn nog maar op één front actief en ook daar gaat het stroef.

Europese exit

Op 8 mei 2019 stond Ajax op een halve minuut van een Champions League-finale. Kwelduivel Lucas Moura schoot Tottenham diep in de toegevoegde tijd in extremis voorbij Ajax. Als je zijn naam nu te luid uitspreekt in de ArenA wordt je scheef bekeken. Onderweg naar die halve finale zette het kleine Ajax grootheden Real Madrid en Juventus opzij.

Dit jaar was het CL-avontuur al voor de jaarwisseling afgelopen en viel de club ook door de mazen van 'het vangnet 'Europa League'. Getafe kreeg het verwijt dat ze een ander spel dan voetbal speelden, maar de spelers beseften ook wel dat ze zelf gewoon te weinig brachten.

Minder kwaliteit

Ergens is het wel te begrijpen. Frenkie De Jong en Matthijs de Ligt, exponenten van de eigen jeugdopleiding, verlieten Amsterdam door de grote poort voor de nodige centen. De vervangers, waaronder Razvan Marin van Standard, konden de verwachtingen niet altijd inlossen.

De meest recente teleurstelling was de exit in de halve finale van de bekercompetitie door Utrecht, maar ook in de competitie draait het wat minder. Een aardige voorsprong werd te grabbel gegooid en Ajax deelt de leidersplaats nu met AZ... na een nederlaag tegen AZ.

Ajax begon het seizoen nochtans met 15 opeenvolgende zeges. Daarna volgden plots vijf nederlagen op negen matchen, waaronder tegen Willem II en Heracles Almelo. Op basis van doelpuntensaldo staan de Ajacieden nog wel aan de leiding in de Eredivisie. Er zal dus een flinke ommekeer nodig zijn in de titelstrijd met AZ.