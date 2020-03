Ex-assistent over relatie met Besnik Hasi: "Spijtig dat het zo gelopen is"

Geert Emmerechts is weer in het land. Na een avontuur van anderhalf jaar in de Verenigde Arabische Emiraten is de 51-jarige coach op zoek naar een nieuwe uitdaging. En vraagt hij zich af waarom Besnik Hasi - wiens assistent hij was bij Anderlecht en Legia Warschau - niet meer met hem praat.

Hasi en Emmerechts hadden nochtans een goeie relatie. "Ik heb hem proberen te bellen en een berichtje gestuurd, maar sinds onze passage bij Legia heb ik hem niet meer gehoord", aldus Emmerechts in GvA. Vreemd... “Ik tast evenzeer in het duister. Heeft hij het mij kwalijk genomen dat ik na zijn ontslag nog een maand in Warschau ben gebleven? Dat kan. Maar ik had geen keuze. Sportief directeur Michal Zewlakow wilde mij aan boord houden.” “Onze samenwerking verliep vlekkeloos. We werden kampioen met Anderlecht in 2014. ­Nadien heeft hij hemel en aarde bewogen om mij mee te nemen naar Polen, wat uiteindelijk ook gelukt is. Ik heb veel te danken aan Besnik, en andersom wist hij wat hij aan mij had. Ach, gedane zaken nemen geen keer. Het is spijtig dat het zo is gelopen.”