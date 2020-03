Hoe zit het met het verdere verloop van de competitie? "Conference call gepland, tot dan ..."

(Bijna) overal in Europa ligt de competitie momenteel stil. Dinsdag komt de UEFA samen om te kijken wat er na 3 april zal gebeuren. En wat met de Jupiler Pro League? Michel Louwagie laat zich uit over de zaak.

Woensdag zal men bij de Pro League samen discussiëren over de hele zaak. "Wij hebben met de Pro League voor woensdagmorgen een conference call gepland", geeft Michel Louwagie aan bij Sporza.

"Ik denk dat er dan misschien stilaan duidelijkheid zal komen over kalenders. Tot dan kun je er eigenlijk geen zinnig woord over zeggen."

Volksgezondheid gaat voor alles

De Pro League zit momenteel een beetje in hetzelfde schuitje als diverse grote competities: "De Premier League, Bundesliga, Primera Division, Serie A en Ligue 1 moeten allemaal nog tussen de 9 en de 11 wedstrijden spelen."

"Dus de situatie in België is qua aantal nog te spelen wedstrijden te vergelijken. Daarom ook dat we wachten tot de conference call van de UEFA dinsdag, alvorens we zelf samenzitten woensdag. Ik wil niet voor mijn beurt spreken, de volksgezondheid gaat voor alles."