Lyon reageert op uitspraken van eigen voorzitter: "Dit is slechts hypothetisch bedoeld"

Jean-Michel Aulas heeft met zijn uitspraken in de krant Le Monde voor nogal wat beroering gezorgd in Frankrijk. De voorzitter van Olympique Lyon liet noteren dat als de competitie niet kan afgewerkt worden, de Europese tickets verdeeld moeten worden op basis van vorig seizoen. Lyon reageert nu...

Lyon staat momenteel niet op een Champions League-plaats, maar vorig seizoen wel. Dus zagen velen er een eigen agenda in van Aulas. Maar Lyon heeft nu gereageerd dat zijn uitspraken volledig uit de context gerukt werden.

"Naar aanleiding van de ophef in de media aangaande uitspraken van Jean-Michel Aulas die uit zijn verband zijn getrokken wenst Olympique Lyon te benadrukken dat dit slechts hypothetisch bedoeld is. Mocht de situatie zich voordoen, dan is het in het belang van het Franse voetbal om te praten over wat de beste oplossing is. In tegenstelling tot wat andere mensen op de achtergrond interpreteren hoopt Olympique Lyon uiteraard dat het seizoen op een normale manier ten einde komt."