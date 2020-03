'Absolute topclub klopt aan bij Anderlecht voor Doku, maar ...'

De interesse in Jérémy Doku stijgt en blijft maar stijgen. Rest de vraag: hoelang is hij nog haalbaar bij paars-wit?

RSC Anderlecht verlengde onlangs nog het contract van het 17-jarige supertalent tot 2022 en wil de winger nog minstens een jaartje graag in het Lotto Park zien spelen.

Doku zelf had daar ook wel oren naar, omdat hij graag nog wat wil rijpen en denkt dat Anderlecht mogelijk het best in die plannen past.

Liverpool

Toch zijn er al veel Europese topploegen die concrete interesse aan het tonen zijn. In de Engelse media is er opnieuw gewag gemaakt van de verregaande interesse van ... Liverpool.

The Reds wilden Doku overigens in 2018 al aantrekken, maar paars-wit ging toen ver om hun goudhaantje bij zich te houden.