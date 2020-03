Clubs blijven op zoek naar tijdverdrijf: "Vier op een rij is leuk, maar..."

De regels zijn eenvoudig: ze zoeken nog 63 andere clubs om mee te doen met het knock-outtoernooi. Om mee te doen, moet je de tweet van de club retweeten.

Elke club moet een verantwoordelijke kiezen om voor hem te spelen: een fan, een speler, een bestuurslid... én je moet spelen met de club die je vertegenwoordigt. Voor Leyton Orient zelf zal het dan een lastig toernooi worden als er enkele topploegen meedoen met het toernooi, dat de hashtag #ultimateQuaranTeam gekregen heeft.

🤷‍♂️ Sure, connect four is cool but we’ve got a better idea!



We need 63 other teams to enter a knock-out FIFA 20 tournament.



To enter, all we need is the club to RT this tweet.



We will host a live draw this Tuesday…



🙏 for an away day to @ManCity #UltimateQuaranTeam #LOFC pic.twitter.com/7aycsrn48r