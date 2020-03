OFFICIEEL: EK wordt uitgesteld naar zomer van 2021

Het hing al even in de lucht en is nu ook officieel. Het EK vindt niet deze, maar volgende zomer plaats.

Het EK zou normaal gezien plaatsvinden tussen 12 juni en 12 juli van 2020, maar wordt dus met een jaar uitgesteld. Op die manier wordt meer tijd gekocht voor de nationale competities. Dat werd zopas beslist tijdens een grote vergadering. Die liggen nu ongeveer overal in Europa stil, maar kunnen op deze manier langer doorgaan en alsnog worden afgewerkt. Voor een aantal spelers is dit uitstel goed nieuws. lees HIER.