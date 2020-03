📷 Ruud Vormer zet zijn vrouw even in de bloemetjes: "Bijzonder trots op jou"

Ruud Vormer moet ons in de maanden mei en juni nog wat voetbalplezier bezorgen op de voetbalvelden, zijn vrouw is ondertussen écht belangrijk werk aan het leveren.

Roos America is spoedarts bij het AZ Maria Middelares in Gent. In die hoedanigheid is ze momenteel volop bezig levens te redden.

Dat doet ze week in, week uit. Het Corona-virus zorgt er echter voor dat de zorgsector meer dan ooit onder druk staat.

Trots

Werken in moeilijke omstandigheden, overuren draaien, de zoektocht naar afdoende bescherming, ... Het zijn helse omstandigheden.

Ruud Vormer stak zijn vrouw dan ook een hart onder de riem: "Trots op jou", klonk het via de sociale media. Het bericht ging ook meteen rond en werd al flink gedeeld. Ook de Gentse supporters hebben middels spandoeken al hun bewondering voor de Gentse dokters en verzorgend personeel laten zien.