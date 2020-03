D-day: Pro League gaat knopen doorhakken, maar het ziet er niet al te goed uit

De UEFA kwam op dinsdag samen in Conference Call om te beslissen over het EK, de Champions League, de Europa League en dergelijke meer. Nu is het aan de Pro League.

De Pro League had zich tot op heden nog niet uitgelaten over de hele zaak en wachtte op de beslissingen van de UEFA om aan de slag te gaan. Op woensdag houden ook zij een 'conference call' om te gaan beslissen hoe het nu verder moet met de Belgische competitie. Langer stil? Het uitstellen van de competitie tot 3 april zal daarbij worden herbekeken, de kans is zeer realistisch dat het uitstel wordt verlengd. Of de competitie alsnog volledig zal kunnen worden afgewerkt? Dat is koffiedik kijken. "Het is moeilijk om de dag van morgen te voorspellen in een situatie waarin de situatie op zich elke dag wijzigt", beseft Pro League-voorzitter Peter Croonen.