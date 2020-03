Een oplossing die goed is voor iedereen? Die bestaat niet, maar je kan het aantal rechtzaken wel tot minimum beperken

De eerste club die al gedreigd heeft met gerechtelijke stappen is een feit. KMSK Deinze staat een straatlengte voor op de rest van Eerste Amateur en wil volgend seizoen naar het profvoetbal. Maar was als er volgend seizoen maar één reeks profvoetbal is?

Het is bijna onvermijdelijk dat we straks weer een storm van rechtzaken over ons gaan krijgen. Of het moet zijn dat de Pro League voor één keer door de uitzonderlijke omstandigheden aan één zeel trekt. Als de competitie niet kan worden afgewerkt - en die mogelijkheid begint steeds meer en meer te leven - moet er een oplossing gevonden worden.

1. Voor de verdeling van de Europese plaatsen

2. Voor de promovendus(sen)

3. Voor 1B en Eerste Amateur

Het is - zoals we eerder schreven - een worst case scenario, maar niet langer ondenkbaar. Veel ploegen beginnen te beseffen dat het een loterij wordt als de spelers nu al minstens anderhalve maand gaan stilgelegen hebben. Hoe fit zullen ze nog zijn? Hoe snel kunnen ze weer spelen zonder risico? En zelfs: is het niet beter om er een streep onder te trekken voor dit seizoen?

De oplossing om niet verzeild te geraken in een wirwar van rechtzaken is om een 'gewone' competitie volgend seizoen te organiseren met 18 of 20. 17 of 19 kan ook gezien de licentieperikelen van Oostende. Iedereen die er denkt recht op te hebben naar 1A: Beerschot, OHL, Westerlo en Virton...

Je mag er anders gif op innemen dat de gewenste solidariteit niet gevonden zal worden. De belangen zijn te groot, zeker na een seizoen waarin de clubs - hoogstwaarschijnlijk - veel geld door de neus geboord wordt qua inkomsten.

Maar wat dan met Deinze? 1B zou er niet zijn en dus wordt Eerste Amateur dan de eerstvolgende reeks na 1A. Maar een echte promotie of lid van de profclubs hebben ze dan niet in handen. Een oplossing die goed doet voor iedereen? Ze bestaat niet...