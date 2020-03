Robin Van Persie is groot voorstander van de BeNeLiga: "Zou goed zijn voor beide partijen"

In oktober 2019 verklaarde Bart Verhaeghe in Le Soir dat een BeNeLiga er snel zit aan te komen. Het plan werd met gemengde gevoelens onthaal. Wie wel zeker een voorstander is, dat is Robin Van Persie.

Dat liet de 102-voudige international duidelijk verstaan bij la Dernière Heure. "Iedereen wil zoveel mogelijk matchen op een zo hoog mogelijk niveau spelen. Daar wordt een team alleen maar beter van", aldus de gewezen spits van Arsenal, Manchester United en Feyenoord. "De grote Nederlandse teams ontvangen vaak erg zwakke tegenstanders in eigen huis en dat is elk seizoen zijn er zo wel een paar matchen", ging hij verder. "Waarom die matchen niet vervangen met ronkende namen in België zoals Anderlecht, Gent of Genk?" Van Persie ziet alleen maar voordelen. "Het zou goed zijn voor beide competities en de teams zouden niet te lang moeten reizen", besloot de spitsentrainer van Feyenoord.