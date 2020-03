Marouane Fellaini eerste Belgische topsporter die Corona heeft, bondsdokter laat zich uit over de gevolgen

Het Corona-virus heeft nu ook steeds meer gezonde topsporters in de ban geslagen. De eerste Rode Duivel die positief heeft getest is Marouane Fellaini. Hij verzekerde ons al dat alles goed met hem gaat, maar wat zullen de gevolgen voor hem zijn?

Zeker is dat het Corona-virus er bij iedereen op inhakt. Ook bij gezonde, jonge mensen. Al hebben die vaak veel minder last van een besmetting.

"Zolang hij positief is of het virus in zijn lichaam zit, zal hij zeker niet kunnen trainen", beseft bondsdokter Van Crombrugge in Het Laatste Nieuws.

Twee maanden

"Daarna zal hij geleidelijk aan moeten opbouwen. Dit zet hem zeker twee maanden terug in zijn voorbereiding."

Op lange termijn verwacht de dokter nog niet meteen gevolgen: "Als je een longontsteking krijgt, heb je daar misschien een kleine, permanente last van. Maar op dit moment is dat niet aan de orde en bij jonge mensen is het zelden het geval", sust hij.