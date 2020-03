"Ploegen die voorstander zijn van de play-offs zien daarin een manoeuvre van Club Brugge"

De Pro League besliste woensdag nog niet definitief over een mogelijk einde van de competitie of een voortzetting daarvan in mei of juni. Achter de schermen zou er een en ander gebeuren.

Zo liggen er nog steeds verschillende scenario's op tafel, al lijkt iedereen er ondertussen van overtuigd dat play-offs afwerken niet zal lukken. Maar: speeldag 30 én de promotiefinale afwerken tussen OH Leuven en Beerschot? Dat zou volgens sommige ploegen wél moeten gaan, terwijl anderen ook daar weigerachtig tegen staan. Manoeuvre? "Ploegen die voorstander zijn van het huidige systeem van play-offs zien in het voorstel om de huidige stand te behouden een manoeuvre van Club Brugge", aldus Peter Vandenbempt daarover bij Sporza. "Club heeft altijd geijverd voor een competitie met 18 clubs", klinkt het. Als de 30e speeldag niet meer zou gespeeld worden, zou Waasland-Beveren mogelijk niet degraderen en zowel OH Leuven als Beerschot stijgen naar een competitie met 18 clubs.