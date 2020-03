Virton gaat licentievoorwaarden aanklagen bij het BAS

Virton gaat naar het BAS stappen om de licentievoorwaarden aan te klagen. Volgens de club uit 1B moet de deadline voor het verkrijgen van een licentie op een latere datum zijn dan 15 april.

In een persbericht dat donderdagavond werd gepubliceerd, kondigde Virton aan dat het de zaak had doorverwezen naar het BAS om "de nietigverklaring van verschillende bepalingen van het URBSFA-reglement inzake licenties te verkrijgen en de discriminerende toepassing van het reglement aan de kaak te stellen".

15 april voor deadline? "Onvoorstelbaar"

Het doel van Virton is om de deadline voor het verkijgen van een licentie uit te stellen. "Onder andere door het coronavirus is het onvoorstelbaar om voor 15 april te beslissen of een bepaalde club gezond kan blijven tot 30 juni 2021. Er moeten regels worden vastgesteld die zijn aangepast aan de huidige situatie van overmacht", aldus de club.