Voetbal om 12u en 16u? 'Eleven Sport wil aanvangsuren Belgisch voetbal grondig veranderen'

Het televisiecontract is officieel rond. Eleven Sports zal de komende seizoenen de wedstrijden uitzenden. Ook de aanvangsuren van de wedstrijden zullen veranderen.

Eerst en vooral nog even dit: Eleven Sports heeft niet alleen de rechten op het voetbal in 1A gekocht. Ook de wedstrijden in 1B zullen uitgezonden worden op de kanalen. Eleven Sports heeft al drie sportkanalen. Daar komen er nog eens drie bij.

Sport/Voetbalmagazine weet dat de aanvangsuren zullen veranderen. De zaterdagwedstrijden werden de voorbije jaren afgetrapt om 18u, 20u en 20u30. Dat zal vanaf volgend seizoen vanaf 16u zijn. De laatste aftrap wordt pas om 21u gegeven.

Voetbal op de middag

Ook op zondag verandert er het een en ander. In navolging van bijvoorbeeld Spanje en Nederland gaat de eerste zondagwedstrijd al om 12u beginnen. Ook op zondag zal de laatste wedstrijd om 21u van start gaan.