Clubs discussiëren over stopzetting competitie: tv-gelden en overmachtsituatie zijn belangrijke argumenten

De voor- en tegenstanders van een definitieve stopzetting van de competitie hebben hun argumenten op tafel gelegd. Het belangrijkste argument in deze affaire zijn misschien wel de tv-gelden.

De clubs zouden daar misschien geen recht op hebben als ze de competitie vroegtijdig tot een einde brengen. "Wij hebben uitvoeringsplichten naar onze media­partners toe", legde Peter Croonen, de voorzitter van de Pro League, uit bij HLN. Die rechten zouden er wel zijn bij sprake van overmacht.

Meningen zijn verdeeld

"Pro League-voorzitter Croonen, die ik zeer hard waardeer, is daar zeer voorzichtig in, maar iIk lig niet echt wakker van mogelijke schadeclaims. Dit is een overmacht-situatie en daar zijn sluitende overeenkomsten over", legde Joseph Allijns, voorzitter van KV Kortrijk en voorstander om de competitie tot een halt te roepen, uit bij Sporza.

Sven Jaecques, General Secretary & Sports bij Antwerp, vindt het nog te vroeg om de competitie nu al stil te leggen. "We horen dat er een oplossing zou zijn om "overmacht" in te roepen in het dossier van de tv-rechten, maar dat is nog niet officieel. Dit soort dossiers moet eerst opgelost worden voor je een beslissing kunt nemen", besloot hij.