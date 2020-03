Enorme discussie over het einde van de competitie in de Pro League: topclubs staan tegenover elkaar

Hoe gaat het einde van de competitie eruit zien? Voorlopig is er nog geen akkoord gevonden. Bij Club Brugge en AA Gent willen ze dat de competitie wordt stopgezet, maar de andere topclubs hebben een andere mening.

Volgens Het Nieuwsblad willen ze bij Club Brugge en AA Gent niet dat er dit seizoen nog gespeeld wordt. Volgens de clubs is het onverantwoord om nog te spelen in deze tijden van het coronavirus. Zij denken namelijk,samen met de meeste clubs, dat een klassieke formule met 18 ploegen de beste oplossing is voor volgend seizoen.

Toch willen andere ploegen dat de play-offs nog gespeeld worden. Volgens Marc Coucke was Anderlecht namelijk in goede vorm en konden ze eventueel via play-off 2 nog een Europees ticket afdwingen. Ook bij Racing Genk, Standard en Antwerp hopen ze dat er nog gevoetbald zal worden.

Donderdag komt iedereen nog eens bij elkaar en dan zouden er oplossingen bedacht kunnen worden. Wie trekt aan het langste eind?