Doelman van PSG gaat wel erg ver om uit Franse lockdown te ontsnappen en naar familie te gaan

Veel voetballers zitten vast in het land waar ze aan de slag zijn en zitten ver van hun familie verwijderd. Om terug te keren durven ze ver gaan.

Zo geraakte bekend dat Pione Sisto van Celta de Vigo 27 uur met de auto naar Denemarken reed en dat terwijl in Spanje een lockdown geldt. Ook Keylor Navas, de doelman van PSG, is intussen naar zijn vaderland teruggekeerd terwijl er een lockdown was opgelegd in Frankrijk.

Met de auto naar Costa Rica gaan is niet mogelijk en er gaan ook geen commerciële vluchten meer naar het land. Dus huurde de 33-jarige doelman een privéjet. Dat kostte hem 200.000 euro volgens ESPN, iets meer dan een weekloon voor de Costa Ricaan.

Meteen terugkeren is niet aan de orde. Om Frankrijk binnen te mogen moet Navas eerst twee weken wachten.