Bondsprocureur Wagner reageert duidelijk: "Snap controverse niet goed", "Vraagtekens? Hun probleem" en "Pro League en voetbalbond toch ook verweven?"

De strijd tegen het coronavirus brengt mensen dichterbij. Of toch niet? De voetbalbond roept de bondsprocureur op het matje, die reageert meteen.

Bondsprocureur Kris Wagner opende een dikke week geleden de webstek coronaresists, met als missie de coronapandemie bestrijden. Dat deed hij samen met Walter Damen, de ondervoorzitter van Beerschot.

Dat was reden genoeg voor de Belgische voetbalbond om de bondsprocureur op het matje te roepen - lees het HIER nog eens na.

Controverse

Wagner zelf reageerde als door een wesp gestoken: "Ik wil in deze moeilijke periode mijn steentje bijdragen. Dat probeer ik door hulpbehoevende mensen in contact te brengen met mensen die kunnen helpen. Is dat dan zo verkeerd?", klinkt het bij Het Laatste Nieuws.

"Uiteraard zullen sommige mensen daar vraagtekens achter plaatsen, maar dat is dan hun probleem. Ik doe dit puur om mensen te helpen. Bovendien: de Pro League en voetbalbond zitten toch ook met elkaar verweven? Daarom snap ik de controverse niet goed."