Steven De Petter stopt met voetballen: "Wil eerlijk blijven met mezelf"

Steven De Petter heeft besloten een punt te zetten achter zijn carrière. Het lichaam van de defensieve middenvelder wilde niet meer mee.

De Petter is een jeugdproduct van Denderleeuw, dat in 2005 FCV Dender werd. In 2009 trok hij naar Westerlo, drie jaar later naar KV Mechelen en nóg eens drie jaar later naar Sint-Truiden.

Bij de Kanaries werd de Aalstenaar al snel aanvoerder, maar op het einde van het vorige seizoen liep hij een zware enkelblessure op. Die kwam hij uiteindelijk nooit meer echt te boven en dit seizoen miste hij volledig.

Nu besliste De Petter om na een vierhonderdtal profwedstrijden een punt te zetten achter zijn carrière. Op de website van STVV nam hij afscheid van de fans.

Beste supporters,

Dankbaar voor de mooie momenten die we samen beleefd hebben! Maar mijn avontuur zit erop. Mijn lichaam heeft me duidelijk gemaakt dat het beter is om te stoppen met voetballen. Een harde beslissing, maar de enige juiste.

Het is niet het afscheid dat ik in gedachten had. Sommige dagen lukt het me om te accepteren, andere niet. Maar bovenal wil ik eerlijk blijven met mezelf.

Ik zal altijd met plezier terugkeren!

Bedankt!