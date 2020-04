De 7 weken voor Malinovskyi, 'hoe een gevallen motorfiets optillen' en de stem van Timmermans imiteren tijdens 'Propere Handen': de stoten van Kris Wagner op een rij

De KBVB heeft woensdag in een persbericht laten weten dat het mandaat van Kris Wagner beëindigd werd. De reden: "de KBVB is van oordeel dat de Bondsprocureur met zijn recente Facebook posts de grenzen van de sereniteit opzoekt en mogelijks een schijn van partijdigheid creëert".

Exit Wagner dus. Op Facebook plaatste hij bijvoorbeeld instructiefilmpjes hoe je fit kan blijven. Eentje met een t-shirt van de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un aan, een ander door alleen maar een stoel te gebruiken.

Naast een account op Facebook had de gewezen bondsprocureur er ook een op Youtube. Zijn enige filmpje daarop was getiteld: "Hoe een gevallen motorfiets optillen".

Maar Wagner was vooral bekend van zijn optreden als bondsprocureur. Zo 'speelde' hij zich in de kijker met het schorsingsvoorstel voor Ruslan Malinovskyi. Bijna niemand begreep de zeven speeldagen die geëist werden en al niemand de redenering: "bewuste actie met het risico de carrière van Verstraete te beëindigen".

In de affaire 'Propere Handen' draaide de bondsprocureur overuren. In zijn pleidooi haalde hij vernietigend uit naar KV Mechelen. Hij imiteerde zelfs de stemmen van de betrokken personen.

"Alsof men dan existentiële angsten kan krijgen en je in een kooi opgesloten kan voelen, dat men zich als een beest begint te misdragen: alsof dat uitlokking is", keurde hij het gedrag van Racing Genk-supporters in het bezoekersvak (aquarium, vogelkooi) van STVV af.