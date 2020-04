Beslissing gevallen, vragen blijven: wat met de bekerfinale en Europese tickets?

De competitie in België wordt - met alle gevolgen van dien - normaal gezien stopgezet. Op 15 april zou daarover het definitief oordeel moeten volgen. Maar wat met de bekerfinale en de Europese tickets?

Antwerp werd vierde in de competitie na 29 speeldagen, maar zou nog een hoger Europees ticket kunnen gepakt hebben via speeldag 30 en/of via de competitie.

De bekerfinale is momenteel nog niet van tafel. Als die voor 3 augustus zou kunnen worden gespeeld, dan kan dat zijn invloed hebben op de Europese tickets.

Beslissing?

Wint Club Brugge de beker - die mogelijk zou kunnen gespeeld worden zonder publiek in de plaats van de Supercup - zou Charleroi de poulefase van de Europa League halen en Antwerp de derde voorronde. Als Antwerp de beker wint, zou dat omgekeerd zijn en als de bekerfinale niet plaats kan vinden, moet een werkgroep beslissen.

Aan de Europese tickets voor Club Brugge (groepsfase CL), AA Gent (3e voorronde CL) en Standard (2e voorronde EL) zou sowieso niets wijzigen. Tenzij de UEFA beslist om de Belgische teams te weigeren uit Europa - lees er HIER nog eens wat meer over.