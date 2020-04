Analyse Het rapport van de redactie: 3 - Charleroi is de enige echte revelatie van het seizoen

Onze redactie is niet blijven stilzitten in afwachting van de slotspeeldag, als die er überhaupt nog komt. Aangezien er nog weinig aan de stand zal veranderen hebben we per ploeg een balans opgemaakt en ze vergeleken met onze prognose. Vandaag is het aan het nummer 3: Charleroi.