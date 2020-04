Het rapport van de redactie: 4 - Weer een stap hogerop voor Antwerp ondanks zoektocht naar eigen DNA en extrasportieve brandjes

Onze redactie is niet blijven stilzitten in afwachting van de slotspeeldag, als die er überhaupt nog komt. Aangezien er nog weinig aan de stand zal veranderen hebben we per ploeg een balans opgemaakt en ze vergeleken met onze prognose. Vandaag is het aan het nummer 4: Royal Antwerp FC.

Transfers

Wat een dolle transferzomer is het geweest voor de oudste voetbalclub van het land! Er was het offensief op deadline day toen Gano, Benson, Defour en Hoedt tegelijkertijd werden voorgesteld aan de pers. Maar dé beste deal was misschien wel het behouden van Dieumerci Mbokani, die vooraf had aangekondigd dat hij zijn laatste match voor de club gespeeld had.

Maar er was meer. Ook Ritchie De Laet, Kevin Mirallas en Alexis De Sart waren grote namen die hun kribbel bij Antwerp zetten. Langs uitgaande zijde was er weinig beweging. Jelle Van Damme, William Owusu, Omar Govea en Sambou Yatabaré (B-kern) waren vorig jaar nog van grote waarde, maar mochten andere oorden opzoeken. Hun vertrek werd ruimschoots gecompenseerd door het inkomende geweld.

Waar kon het beter?

Hoewel de nieuwkomers voor een flinke injectie van kwaliteit en ervaring zorgden, moest Laszlo Bölöni die vele nieuwe elementen een voor een inpassen. Die periode ging gepaard met matchen waarin de ploeg te weinig Antwerp-DNA – strijd en een onverzettelijke winnaarsmentaliteit waardoor het publiek onder stoom komt – vertoonde. De thuisoverwinning tegen Club Brugge werd een keerpunt in het seizoen.

Dat heeft de ploeg vooral in de beginfase enkele punten gekost. Anderzijds was het op extrasportief vlak nooit rustig in Deurne-Noord. Er was het penaltygeschil en de onverbeterlijke Didier Lamkel Zé. Zijn stoot in Europa tegen AZ was misschien de belangrijkste, maar zijn fratsen -vechten op training of de penalty die hij opeiste en miste, om er twee op te noemen – trokken de aandacht deels weg van de goede resultaten.

Met het oog op volgend seizoen heerst er nog heel wat onduidelijkheid. Zo loopt het contract van Laszlo Bölöni eind juni af, net zoals een tiental spelerscontracten.

Prognose vs realiteit

Toch zette Antwerp in zijn derde jaar in eerste klasse weer een grote stap in de juiste richting, en dat met veel verzorgder voetbal dan vorig jaar. Een nieuw puntenrecord, de bekerfinale en een snellere kwalificatie voor play-off 1 laten er weinig twijfel over bestaan: deze club is een vaste kandidaat voor PO 1.

RAFC deed het uiteindelijk beter dan onze prognose (een vierde plaats, dat leest u HIER) en dat is grotendeels te wijten aan de kwaliteitsinjectie vlak voor het sluiten van de transfermarkt en een poos na het schrijven van onze prognose.

Deze rapporten verschenen al in onze reeks:

16 - Waasland-Beveren boet in op kwaliteit na een seizoen met 27 punten

15 - KV Oostende kon gebrek aan budget niet compenseren

14 - Cercle Brugge redt het niet met alleen maar (Monaco-)huurlingen

13 - Eupen voldeed volledig aan de verwachtingen: niet goed, maar zonder problemen erin gebleven

12 - STVV maakt ambities niet waar dankzij willekeurig transferbeleid en rampzalig rapport tegen de laagvliegers

11 - KV Kortrijk miste aanvallende slagkracht (en Avenatti) om zich te mengen voor de top-6

10 - Moeskroen kwam nooit in de problemen ondanks resem vertrokken sleutelpionnen

9 - Een dramatische week legde handicap op hele seizoen Zulte Waregem

8 - Anderlecht heeft al heel het seizoen een gebrek aan scorende spits

7 - Racing Genk houdt vast aan eigen filosofie

6- KV Mechelen bewees dat ook een promovendus hoge ogen kan gooien

5 - Ook Preud'homme krijgt het schip nog niet op een stabiele koers