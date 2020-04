Laatste woord over degradatie en promotie in Pro League nog niet gezegd: "Snap dat ze het daar niet graag zullen horen"

Club Brugge kan de titel al bijna ruiken na het voorstel van de Raad van Bestuur van de Pro League. Niemand die blauw-zwart eigenlijk iets in de weg kan of wil leggen. Maar onderaan het klassement is er voorlopig veel meer onduidelijkheid. En dat heeft zo zijn gevolgen voor heel wat clubs.

Club Brugge stond vijftien punten voor en dus zijn ze voor zowat iedereen de logische en terechte kampioen. Weinig teams of mensen die daar iets op tegen hebben. Onderaan het klassement is het echter een heel andere situatie.

Waasland-Beveren had zich met een overwinning op de slotspeeldag tegen KAA Gent nog kunnen redden, Beerschot en OH Leuven zouden in principe nog de terugwedstrijd voor de promotiefinale in 1B moeten afwerken. En wat met de licentiepolitiek?

Klassement is ook logisch genoeg om degradant aan te duiden

"Het klassement na 29 speeldagen is logisch genoeg om Club Brugge tot kampioen te kronen, dus is het ook logisch genoeg om Waasland-Beveren als degradant aan te duiden", aldus voorzitter Peter Croonen van de Pro League tegen EEN. "Al snap ik dat ze dat bij Waasland-Beveren niet graag zullen horen."

Rest de vraag of de Waaslanders daar wel akkoord mee zouden gaan, gezien ze zich nog sportief hadden kunnen redden. En als de terugmatch tussen Beerschot en OH Leuven niet kan doorgaan, wat dan? Beerschot kan claimen dat ze de eerste match wonnen, OH Leuven dat ze meer punten hadden in de competitie.

Procedures

Beiden stijgen? Binnen de Pro League is (nog) niet iedereen het erover eens dat een competitie met 18 ploegen volgend seizoen wel een optie is. Bovendien claimen ook Westerlo en Virton - die in de reguliere competitie meer punten hadden - dan het promotieticket.

En dan is er nog de licentieproblematiek. Oostende, Virton, mogelijk andere ploegen: ook op dat vlak kan er de komende weken nog een en ander beslist worden. De vraag is dan vooral: zullen alle procedures tegen 15 april van de baan zijn? Die kans lijkt bijzonder klein.