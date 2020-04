Pro League hakt knopen door: 'Wirwar aan rechtszaken dreigt'

De Pro League heeft een duidelijk advies afgegeven dat op 15 april door de ploegen normaal gezien zal worden bekrachtigd. Maar dat is mogelijk niet het einde van de (juridische) strijd.

Zeker over promotie en degradatie kan nog een en ander worden gezegd. Beerschot en OH Leuven kwamen weliswaar met een gezamenlijk standpunt, maar ook Virton en Westerlo dreigen nog een woordje mee te praten in dat debat.

Kluwen op komst?

Als we alsnog naar een competitie met 18 ploegen zouden gaan volgend seizoen, dan lijkt een wirwar aan rechtszaken mogelijk onvermijdelijk. Volgens Het Laatste Nieuws is dat scenario zelfs erg waarschijnlijk te noemen.

Ook Waasland-Beveren zou bij een degradatie een en ander kunnen claimen en zit momenteel nog in de onduidelijkheid. Bovendien zijn er ook nog ernstige vragen of KV Oostende wel zijn licentie voor 1A zal behalen en er zijn nog procedures bij het BAS mogelijk tegen onder meer de licentie van Anderlecht.