Het rapport van de redactie: 2 - Gent speelde bijwijlen het leukste voetbal en op kampioenenniveau, maar kon Club Brugge op regelmaat niet kietelen

Onze redactie is niet blijven stilzitten in afwachting van de slotspeeldag, als die er überhaupt nog komt. Aangezien er nog weinig aan de stand zal veranderen hebben we per ploeg een balans opgemaakt en ze vergeleken met onze prognose. Vandaag is het aan het nummer 2: AA Gent.

Transfers

Het werd een dolle transferzomer in de Ghelamco Arena. Op zowat alle posities werd voor versterking gezorgd, sommigen deden het echt wel prima in hun eerste seizoen voor de Buffalo's. De ontdekking was misschien wel Elisha Owusu, die voor extra evenwicht op het middenveld zorgde.

Centraal achterin deed Ngadeu meermaals van zich spreken, met Mohammadi en Castro-Montes (en Lustig) kwamen er ook heel wat extra vleugelbacks in de ploeg. Sven Kums werd gehuurd van Anderlecht en haalde opnieuw zijn oude niveau, Depoitre was voorin belangrijk voor Gent.

Met onder meer Mbayo, Niangbo en Marreh werd ook met oog op de toekomst al een en ander in huis gehaald in de Ghelamco Arena. De ploeg draaide, want de coach - Jess Thorup - werd niet vervangen en ook dat was een belangrijke keuze.

Waar kon het beter?

Aan vloeiend en leuk voetbal geen gebrek. Vadis Odjidja was de man van het hakje, voorin draaide het bijwijlen bijzonder goed en werd echt enorm leuk voetbal gespeeld. De Ghelamco Arena daverde week na week op zijn grondvesten.

Jammer genoeg was er te weinig regelmaat in de prestaties om echt aanspraak te maken op de titel en te gaan kietelen bij Club Brugge. Zeker op verplaatsing duurde het té lang om de machine te laten aanzwengelen: na een 4 op 18 in de eerste zes uitwedstrijden was de kloof met een verschroeiend sterk gestart blauw-zwart eigenlijk al te groot.

Prognose vs realiteit

Wij posteerden Gent op een vijfde plaats in onze prognose, al kwamen enkele versterkingen natuurlijk nog na het maken van onze prognoses. (Lees het HIER nog eens na!)

Toch kunnen de Buffalo's trots zijn op het seizoen dat ze neer hebben gezet. Dat levert hen (normaal gezien) ook voorrondevoetbal in de Champions League op: een mooie beloning, na een jaar waarin het Europees ook al zijn mannetje stond.

Deze rapporten verschenen al in onze reeks:

16 - Waasland-Beveren boet in op kwaliteit na een seizoen met 27 punten

15 - KV Oostende kon gebrek aan budget niet compenseren

14 - Cercle Brugge redt het niet met alleen maar (Monaco-)huurlingen

13 - Eupen voldeed volledig aan de verwachtingen: niet goed, maar zonder problemen erin gebleven

12 - STVV maakt ambities niet waar dankzij willekeurig transferbeleid en rampzalig rapport tegen de laagvliegers

11 - KV Kortrijk miste aanvallende slagkracht (en Avenatti) om zich te mengen voor de top-6

10 - Moeskroen kwam nooit in de problemen ondanks resem vertrokken sleutelpionnen

9 - Een dramatische week legde handicap op hele seizoen Zulte Waregem

8 - Anderlecht heeft al heel het seizoen een gebrek aan scorende spits

7 - Racing Genk houdt vast aan eigen filosofie

6 - KV Mechelen bewees dat ook een promovendus hoge ogen kan gooien

5 - Ook Preud'homme krijgt het schip nog niet op een stabiele koers

4 - Opnieuw een stap hogerop voor Antwerp

3 - Charleroi is de enige echte revelatie van het seizoen