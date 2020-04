Vrouw Ruud Vormer getuigt: "Collega's verdrietig aan hun bureau na sterfgeval - hier kan je niet aan wennen"

Gewezen Gouden Schoen Ruud Vormer moet zijn conditie momenteel thuis onderhouden, terwijl zijn vrouw Roos America het nog nooit zo druk had. Zij is namelijk arts in Gent en vecht mee tegen de Corona-crisis.

"Heel eventjes voelt het vertrouwd. Voor het eerst denk ik niet meteen aan coronavirus als ik op spoed kom. Tot ik een patiënt op een brancard zie liggen. Hij heeft het jammer genoeg niet gehaald. Een realitycheck. Alsof iemand me er direct aan wil herinneren dat het echt niet meer is zoals vroeger", doet Roos America haar verhaal in Het Laatste Nieuws. "Mijn collega’s zitten verdrietig aan hun bureau. Moeten we hier aan beginnen te wennen? Neen. Hier kan je niet aan wennen. Het is druk op spoed, maar tot op heden kunnen we het nog aan. Niemand moppert", aldus de vrouw van Ruud Vormer. Vormer als captain van het gezin Die ook fier is op haar man: "Het stopwoordje van de kinderen is tegenwoordig niet meer ‘mama’, maar ‘papa’. Ruud heeft zich supersnel ontwikkeld tot captain van ons gezin. Hij rijdt zelfs met mijn bakfiets door de straten. Zonder zich te schamen." "De gezichtjes van de kids zien er ontspannen en blij uit, als ze terug thuis zijn van de berenjacht met hun vader. Wat een topinitiatief ook. Iedereen in onze buurt doet mee. Hartverwarmend."