Thaise voorzitter van OHL denkt aan kansarme scholieren en Antwerp beloont zijn alleroudste supporters

Voetbal komt niet op de eerste plaats in deze tijden van corona. De aanbeveling om de competitie stil te leggen is daar een bewijs van. Ondertussen proberen clubs ook hun steentje bij te dragen aan de maatschappij.

Zo is er een gulle gift van Aiyawatt Srivaddhanaprabha, de voorzitter van Oud-Heverlee Leuven. Op 4 april zou zijn vader jarig zijn geweest en daarom besloot hij zelf maar om geschenkjes uit te delen. Hij doneert tablets en computers aan kansarme kinderen.

Ook bij Antwerp was er een mooi initiatief. Elke abonnee van 75 jaar of ouder kreeg een pakketje van de club, dat thuis werd bezorgd. Zo kregen de oudste fans van de oudste club van het land een voedselpakket, een zonnebril, een mondmasker en een boek over de Europese avonturen van de Great Old.