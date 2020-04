Poll: Technische werkloosheid bij voetballers: Ethisch onverantwoord en/of bittere noodzaak?

Ondertussen zijn al zes (op 24) Belgische profclubs die hun spelers op technische werkloosheid hebben gezet. Standard deed hetzelfde, weliswaar voorlopig met slechts zeven spelers. In hoeverre valt dit te rechtvaardigen?

Het is namelijk geen geheim dat onze profvoetballers een fiscaal gunstregime genieten. Ze betalen nauwelijks bedrijfsvoorheffing en RSZ, waardoor de staatskas flink wat inkomsten misloopt. Voor velen is het dan ook wraakroepend dat net deze clubs nu beroep gaan doen op de staatskas (lees: belastinggeld) om zijn spelers te vergoeden.

Opportunisme of reddingsboei?

Is het dan plat opportunisme van Waasland-Beveren, Lokeren, Lommel, Roeselare, Cercle Brugge en Virton? Dat is een andere vraag. Deze ploegen beschikken immers niet over de grootste budgetten en spaarpot, maar hebben tegelijkertijd nauwelijks grootverdieners in hun rangen. Goemaere, de voorzitter van Cercle Brugge, verwoordde het dit weekend als volgt in diverse Vlaamse media: “Ik besef dat het geen populaire maatregel is, maar het is uit pure noodzaak.”

Hoe dan ook: het is duidelijk dat de maatschappelijke impact van een salarisverlaging veel kleiner is dan het inroepen van technische werkloosheid. Echter lijkt het voor veel (kleinere) clubs moeilijk om (relatief bescheiden) lonen te betalen wanneer er geen euro in het laatje komt.

De schaamte voorbij: Liverpool

Maar het kan nog veel erger. Liverpool, een van de rijkste clubs ter wereld en titelhouder van de Champions League, kondigde het voorbije weekend aan dat het zijn personeelsleden (exclusief spelers en trainersstaf) op technische werkloosheid zet. Wat erop neerkomt dat Liverpool slechts 20% van de lonen blijft uitbetalen, terwijl de overige 80% verhaald wordt op de Britse belastingbetaler.

Dit leidde tot een storm van verontwaardiging over het Kanaal. En niet onterecht, als je weet dat een Mohammed Salah zelfs nu nog een slordige €225 000 per week op zijn rekening bijschrijft.