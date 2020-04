"Het is nog te vroeg om Club Brugge nu al de titel te geven": Kemar Roofe vindt de beslissing van de Pro League voorbarig

Terwijl er in veel Europese landen nog fel gediscussieerd wordt over hoe de competitie tot een einde gebracht moet worden is er in België al een beslissing gevallen. Geen voetbal meer en een werkgroep gaat bepalen wie kampioen wordt, zakt, promoveert en wie welk Europees ticket krijgt.

Die beslissing wekt veel interesse op in het buitenland. Zo werd Anderlecht-spits Kemar Roofe in Engeland op de virtuele rooster gelegd over de stopzetting. Hij legde de beslissing uit aan Youtuber Justin Allen. Die vroeg de spits of hij het een terechte beslissing vond.

"Door het format van de competitie vind ik dat het nog te vroeg is om iemand de titel te geven of om nu al posities toe te kennen aan de ploegen", zei Roofe. "De reguliere competitie is op een wedstrijd na helemaal afgewerkt, maar dan volgen er nog play-offs."

"In die play-offs kan er nog veel gebeuren. De punten worden gehalveerd en de zesde clubs vechten het in onderlinge duels met elkaar uit. Na een paar nederlagen van Club Brugge is de kloof snel gedicht."

"Er is zelfs nog een tweede play-off waarin je een Europees ticket kan verzilveren", besloot Roofe.