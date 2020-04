Ex-Buffalo in het vizier bij Real Madrid en Bayern München

Door Crystal Palace aan Trabzonspor uitgeleend, is de Noorse schutter Alexander Sorloth aan een topseizoen bezig. Verspreid over alle competities en bij de nationale ploeg trof hij al 29 keer raak.

De voormalige spits van KAA Gent stapelt de doelpunten op dit seizoen. Met 19 treffers in 22 matchen is Alexander Sorloth de topschutter in de Turkse Süper Lig. Zijn uitstekende prestaties bij Trabzonspor bleven niet onopgemerkt in de rest van Europa.

Een twintigtal clubs zou zijn ontwikkeling nauwlettend opvolgen, meldt het Spaanse Mundo Deportivo. Onder de geïnteresseerde clubs bevinden zich enkele grote namen zoals Real Madrid, Bayern München, AC Milan, Napoli, Chelsea, Monaco, Lyon en Marseille.

De 24-jarige Noor wordt gehuurd door Trabzonspor, maar de Turkse competitieleider moet niet lang twijfelen om de aankoopoptie van 7 miljoen euro te lichten. Volgens een bron dicht bij de club willen ze 25 tot 30 miljoen euro aan hem verdienen. Een streep door de rekening dus voor eigenaar Crystal Palace, dat Sorloth vorig jaar een half seizoen aan KAA Gent had uitgeleend.