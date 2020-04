Komt ook volgend voetbalseizoen al op de helling? Marc Van Ranst is helemaal niet optimistisch

Het zijn drukke weken en maanden voor Marc Van Ranst, die elke dag opnieuw in diverse tv-programma's en kranten uitlegt hoe het met de pandemie van het coronavirus zit. En hij is niet helemaal optimistisch als het gaat over voetbalwedstrijden.

In Nederland wil bijna niemand wedstrijden zonder publiek organiseren en dat zou wel eens voor problemen kunnen zorgen. Volgens Van Ranst kan er in de herfst opnieuw een golf van corona over Europa komen en zo het voetbal opnieuw op de helling zetten. Zomermaanden? "Misschien kunnen er in de zomermaanden tussen twee pieken in wedstrijden worden gespeeld, maar dat is in een optimistisch scenario", klinkt het in De Telegraaf. "Massabijeenkomsten zoals popconcerten en voetbalwedstrijden zullen als allerlaatste pas opnieuw mogelijk zijn bij het afbouwen van de maatregelen."