Licentiemanager geeft inkijk na bloedbad: "Ik had niet verwacht dat het zó erg zou zijn"

Het bloedbad in het Belgische profvoetbal was nooit eerder zo groot. Zeven profclubs kregen te horen dat ze geen licentie krijgen voor volgend seizoen. Nils Van Brantegem geeft tekst en uitleg.

Standard, KV Oostende, Royal Excel Mouscron, Sporting Lokeren, KSV Roeselare, Lommel SK en Excelsior Virton. Voorgenoemde voetbalclubs kregen van de Licentiecommissie een rood licht.

“Ik had niet verwacht dat het zó erg zou zijn”, bekent ook Nils Van Brantegem in Het Laatste Nieuws. “Een maand geleden begon ik te zien dat veel clubs niet in orde waren. De clubs die meteen met alles in orde waren zijn op één hand te tellen.”

Alleen in maart kwamen er tussen de vijftien en honderd miljoen euro aan nieuwe middelen en bankwaarborgen binnen. Daarvoor doe ik mijn hoedje af

De licentiemanager wil benadrukken dat een pak clubs in de laatste weken bergen hebben verzet. “En die clubs zijn beloond. Ik wil er geen exact cijfer op kleven, maar alleen in maart kwamen er tussen de vijftien en honderd miljoen euro aan nieuwe middelen en bankwaarborgen binnen. Daarvoor doe ik mijn hoedje af.”

“Het is absoluut niet mijn bedoeling om clubs de dood in te jagen”, pareert Van Brantegem de kritiek van velen. “Maar er zijn nu eenmaal spelregels. Niemand heeft er belang bij dat we volgend seizoen 28 profploegen hebben waarvan er in september al vier de boeken neerleggen.”

De gebuisden krijgen nu een laatste herkansing voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport. “Ik hoop dat ze op tijd de middelen vinden, maar dat ligt niet langer in mijn handen. Het is momenteel onvoorspelbaar om te zeggen hoeveel clubs hun licentie nog zullen halen.”