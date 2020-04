Onder meer Chadli en Doku trainen weer op de club: "Hier veiliger dan in een Brussels park"

Op maandag 13 april heeft Anderlecht de deuren van haar oefencentrum geopend voor de spelers van de A-kern.

De spelers van Anderlecht kunnen vanaf maandag weer terecht in het oefencomplex in Neerpede. Ze gaan er niet in groep trainen, maar voor sommige spelers is het makkelijker dan thuis hun individuele oefeningen te doen, zoals de voorbije weken is gebeurd.

"Voor spelers die op een appartement in Brussel wonen, is hier trainen bijvoorbeeld handiger", reageerde RSC Anderlecht bij Sporza. "Ook de looptrainingen zijn in Neerpede veiliger dan bijvoorbeeld in een druk Brussels park."

De gebouwen en de kleedkamers van het oefencentrum zullen gesloten blijven om het risico op verspreiding van het coronavirus in de perken.