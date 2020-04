Verheyen is helder over voorstel Anderlecht: "Onaanvaardbaar"

RSC Anderlecht zal ook volgend seizoen vermoedelijk geen Europees spelen, tenzij er nog erg gekke gebeuren en de competitie plots toch nog wel zal kunnen worden hervat - inclusief play-offs. Een voorstel van paars-wit schoot in het verkeerde keelgat alvast bij vele analisten.

RSC Anderlecht had opgeroepen tot solidariteit en wilde de gelden die door de Belgische clubs de komende jaren in Europa worden verdiend, laten herverdelen bij de Belgische clubs.

Onaanvaardbaar

"Als zo'n voorstel komt vanuit de topclubs zelf, zoals in Duitsland het geval was? Dan is zoiets uiteraard prima", aldus Gert Verheyen in Het Nieuwsblad.

"Maar als die vraag van een club komt die ergens in het midden staat en bovendien jarenlang de rijkste club van België was, is dat onaanvaardbaar."