Verschueren bevestigt interesse van Sevilla en andere clubs in Sambi Lokonga: "De mensen die de prijs moeten kennen hebben die informatie"

Sevilla FC heeft zich bij RSC Anderlecht gemeld voor Sambi Lokonga. De Belgische recordkampioen kan het geld goed gebruiken, maar is momenteel niet van plan om te verkopen.

Sambi Lokonga tekende onlangs een nieuw contract dat hem tot medio 2023 aan RSC Anderlecht bindt. In de huidige voetballerij - en zeker met de financiële problemen van paars-wit in het achterhoofd - is dat echter niets waard.

“Het klopt dat er gesprekken zijn”, bevestigt Michael Verschueren de interesse in Sambi bij Orgullo de Nervion. “Maar momenteel is er niets concreet. Het enige wat ik wil zeggen is dat we niet willen dat hij deze zomer vertrekt.”

Ook de 20-jarige middenvelder zelf lijkt op dezelfde golflengte te zitten. “We hebben daar al met hem over gesproken”, gaat Verschueren verder. “Hij is jong en heeft nog een enorme progressiemarge. Net daarom is het goed voor hem om nog even bij Anderlecht te blijven.”

Prijskaartje

“Over een transfersom wil ik het niet hebben”, besluit Verschueren. “De mensen die de prijs moeten kennen hebben die informatie. Ook zijn makelaar is op de hoogte. Of er nog andere interesse is? Ja, een andere club uit Spanje en een Duitse club.”