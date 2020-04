Sportdokter Goossens raadt grote voorzichtigheid aan voor profploegen: "Matchconditie ver weg" en "Gevolgen besmetting nu nog niet bekend"

29 dagen zitten we nu al de lockdown light. Sindsdien trainen de profclubs ook al niet meer gezamelijk. Bij een eventuele hervatting wordt dat toch stilaan een probleem, want spelers zitten nu op het niveau waarop ze zitten na de 'zomervakantie'.

We contacteerden sportdokter Chris Goossens, voormalig clubarts van KV Oostende en KV Kortrijk, over het thema. "Het enige wat spelers nu kunnen doen is hun persoonlijke conditie op niveau houden, maar dat is iets helemaal anders dan wedstrijdconditie", begint hij. "Ik heb duizenden trainingen en duizenden wedstrijden geregistreerd en nagegaan. Als we de belasting op een wedstrijd op 100 procent nemen, is die van een training maximaal 50 tot 60 procent."

Je mag ook niet vergeten dat pakweg 80 procent van de spelers op een appartement woont

"En op dit moment is dat nog een pak minder, want ze kunnen alleen lopen. Misschien wat persoonlijke fitness als de spelers er de apparatuur voor hebben. Je moet niet vergeten dat pakweg 80 procent van de profspelers op een appartement woont. Ze kunnen marathonlopers worden, maar daarmee onderhoudt je je explosieve conditie niet. Dat is iets helemaal anders", onderstreept hij.

Vier weken zonder groepstrainingen gaat dan ook niet zonder gevolgen blijven. "Dat is wat ze doen in mei en begin juni eigenlijk. Als ik nu signalen hoor dat ze de competitie in juni toch nog zouden willen hervatten... Je mag niet vergeten dat voor een hervatting van het seizoen daar zes weken training aan vooraf gegaan zijn. Je hebt wel het feit dat iedereen op hetzelfde niveau zal zitten. De ene komt wat sneller in vorm dan de andere, maar dat is bij elke club zo."

Voorzichtig! We weten niet wat zo'n besmetting doet met je conditie

Maar een hervatting in juni ziet ook Goossens praktisch quasi niet haalbaar. "Kijk, volgens de onderzoeken zouden er 10 procent van de mensen in contact geweest zijn met Covid-19, 90 procent daarvan zou dat symptoomloos doorgemaakt hebben. Voor die mensen is er geen probleem, want zij hebben een immuunsysteem. Het probleem is wel dat we momenteel niet weten wie dat zijn. Nu zullen er wel testen komen als ze willen hervatten, maar er blijft die 90 procent van de mensen die nog niet besmet zijn geweest."

Goossens raadt dan ook voorzichtigheid aan. "We weten momenteel nog niet wat zo'n besmetting doet met je conditie. Ademhalingsbeperking, vermoeidheid... Dat zijn toch alarmerende symptomen voor een topsporter. Daar gaan we rekening mee moeten houden."

"Ik heb jonge sporters gekend die een klierkoorts meemaakten die niet goed verzorgd werd. Twee jaar later hadden die daar nog last van! We weten gewoon nog niet wat dit met je systeem gaat doen. Met publiek wordt onmogelijk. Voor mij wordt het in ieder geval moeilijk, zeker zonder vaccin. En dat gaat nog minstens duren tot september,horen we."