Inspecteurs Volksgezondheid gaan kijkje nemen bij Anderlecht en komen tot conclusie

Sinds deze week zijn spelers van Anderlecht opnieuw welkom op Neerpede om te trainen. Daar ontstond wel wat ophef over en inspecteurs van de Volksgezondheid zijn inmiddels daadwerkelijk een kijkje gaan nemen of alles wel volgens de regels gebeurt.

De logica bij RSCA luidde dat het veiliger is om looptrainingen te houden op Neerpede veiliger is dan dat de spelers gaan lopen in een Brussels park. Het gaat dus ook enkel over individuele trainingen, niet over groepstrainingen.

Ook tijdens die sessies is het echter verplicht om alle richtlijnen met betrekking op het coronavirus, zoals social distancing, perfect te volgen, zoals overal in het land. Daarom zijn inspecteurs van de Volskgezondheid toch zelf eens gaan kijken of paars-wit de maatregelen respecteert.

Geen inbreuken

Dat blijkt wel degelijk het geval te zijn. Er werden door de controleurs geen enkele inbreuk vastgesteld. Niet alle spelers zijn overigens verplicht om op de club te trainen.